Koblenz

Mutmaßliche Maskenbetrüger weiterhin nicht geständig

Sieben Wochen nach ihrer Festnahme sind zwei mutmaßliche Maskenbetrüger aus den nördlichen Rheinland-Pfalz weiterhin nicht geständig. Weil sie in der Corona-Krise beim Verkauf von Atemschutzmasken betrogen haben sollen, waren sie am 6. Mai vorläufig festgenommen worden und am Folgetag wegen mutmaßlichen gewerbsmäßigen Betruges in Untersuchungshaft gekommen.