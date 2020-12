Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 12:40 Uhr

Koblenz

Mutmaßliche IS-Unterstützerin kündigt Aussage an

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Unterstützerin aus Idar-Oberstein will die Angeklagte umfassend aussagen. Das kündigte ihr Verteidiger am Donnerstag beim Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Koblenz an. Die Aussage der Frau ist für den nächsten Verhandlungstermin am 13. November geplant. Der Vorsitzende Richter sagte, in einem Vorgespräch zur Verhandlung sei von Seiten der Verteidigung ein Geständnis angekündigt worden.