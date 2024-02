Mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft

Kiloweise Drogen fand die Polizei bei Durchsuchungen von Gebäuden in Neustadt an der Weinstraße. Sie nahm drei Männer fest.

Neustadt a.d.Weinstraße (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Neustadt an der Weinstraße drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Männer im Alter von 36, 37 und 44 Jahren seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Insgesamt hatten die Beamten am Donnerstag elf Wohnungen und Geschäftsräume in Neustadt, Speyer, im Rhein-Neckar-Kreis und im Landkreis Südliche Weinstraße durchsucht. Dabei fanden sie unter anderem 14 Kilogramm Cannabis, rund 7 Kilogramm Amphetamin und etwa ein Kilogramm Crystal Meth. Gegen acht Männer wird wegen Drogenhandels ermittelt.

