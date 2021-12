Mutmaßliche Betreiber von Darknet-Marktplatz vor Gericht

Auf „DarkMarket“ sei mit illegalen Drogen aller Art, Falschgeld, gestohlenen oder gefälschten Kreditkarten und Schadsoftware gehandelt worden. Mindestens 320.000 Geschäfte mit einem Umsatz von insgesamt mehr als 140 Millionen Euro seien über die Plattform abgewickelt worden. Die Angeklagten sollen die Administratoren des Marktplatzes gewesen sein. Es habe zudem noch zwei unbekannte „Manager“ gegeben.

In der Anklage vor dem Landgericht geht es ausschließlich um Drogengeschäfte: Dem australischen Paar wird zur Last gelegt, vom Juli 2019 bis Januar 2021 insgesamt 1499 Verkäufer auf dem Marktplatz freigeschaltet und dadurch zu deren 172.562 Drogengeschäften Beihilfe geleistet zu haben. Die Anklage ist in Trier erhoben worden, weil in dessen Bezirk in der Eifel einer der maßgeblichen Verkäufer von „DarkMarket“ gewohnt haben soll.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-397141/2