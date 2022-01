Friedrichsthal/Grünberg

Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Ermittler des Landespolizeipräsidiums Saarland haben mit Kollegen in Grünberg (Hessen) und Friedrichsthal (Saarland) zwei mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Autodieben festgenommen. Die Männer im Alter von 17 und 19 Jahren sollen mindestens seit September 2021 im Saarland sowie in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg bei Autohändlern eingebrochen haben, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Dienstag mit.