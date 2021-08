Schweigen-Rechtenbach

Mutmaßlich betrunkener 88-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ein 88-jähriger Mann in Schweigen-Rechtenbach (Landkreis Südliche Weinstraße) ist mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren. Zuvor hätten Zeugen am Samstagabend bei der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer gegen ein Verkehrsschild gefahren sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.