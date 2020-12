Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 11:10 Uhr

Muslime feiern Ende des Ramadan

Bad Kreuznach/Mainz (dpa/lrs) – Zahlreiche der rund 200.000 Muslime in Rheinland-Pfalz haben am Sonntagmorgen nach entbehrungsreichen Wochen das Ende des Fastenmonats Ramadans gefeiert. Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden dabei nach Darstellung der Polizei auch bei größeren Veranstaltungen nicht bekannt. In Mainz und Bad Kreuznach trafen sich mehrere hundert Menschen zu Gebeten. Im Raum Koblenz, Ludwigshafen und Trier waren die Versammlungen kleiner.