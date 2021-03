Bernkastel-Kues

Musikfestivals ziehen Register „gegen kulturelle Stille“

Fünf Musikfestivals in Rheinland-Pfalz und im Saarland spielen gemeinsam gegen die kulturelle Stille in der Corona-Pandemie an. An fünf Tagen über Ostern (1. bis 5. April) bieten sie unter der Initiative quintatön fünf Streamingkonzerte mit hochkarätigen Musikern an, wie die Musikfestivals am Dienstag mitteilten. „Mit diesem Schulterschluss möchten wir symbolhaft und klingend für den Zusammenhalt der Kultur in der Pandemie stehen.“