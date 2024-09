Alexander Schweitzer (SPD), bisheriger Minister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung und designierter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, nimmt in der Staatskanzlei an einer Pressekonferenz teil. (zu dpa: «Musik und Wein - Rheinland-Pfalz feiert Sommerfest in Berlin») Foto: Arne Dedert/DPA