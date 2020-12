Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 10:00 Uhr

Speyer

Museum zeigt anonymen Brief von Corona-Maßnahmen-Kritiker

Den anonymen Brief eines Kritikers der Corona-Schutzmaßnahmen hat das Historische Museum der Pfalz in Speyer in die laufende „Medicus“-Ausstellung eingebunden. Da diese auch Verschwörungstheorien thematisiere, zeige man den Brief an die Institution als Beispiel, hieß es. Die Leitung habe das Schreiben als Zeitdokument eingestuft.