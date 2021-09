Unkel

Museum wird Standort der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung

Das Willy-Brandt-Forum in Unkel am Rhein im Kreis Neuwied wird zur Außenstelle der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Zum zehnjährigen Bestehen des Forums wurde am Montag ein entsprechender Kooperationsvertrag unterzeichnet, wie die beiden Stiftungen mitteilten. Neben Berlin und Lübeck werde Unkel damit zum dritten Standort der Stiftung in Gedenken an den ehemaligen SPD-Kanzler. Das Forum war seit 2011 von der Bürgerstiftung Unkel betrieben worden.