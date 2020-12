Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 10:00 Uhr

Museum mit religiösen Kopfbedeckungen öffnet: Frühjahr 2021

St. Ingbert/Tholey (dpa/lrs) – Ob orthodoxe Mitra, jüdische Kippa, päpstliches Scheitelkäppchen oder islamischer Sarik: Knapp 700 religiöse Kopfbedeckungen aus aller Welt hat der saarländische Unternehmer Dieter Philippi in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesammelt. Ein Teil seiner Sammlung bekommt ab dem Frühjahr 2021 einen festen Platz: Im Hüte-Museum Philippi in einem renovierten Wohnhaus in der Nähe der Benediktinerabtei Tholey.