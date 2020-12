Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 13:00 Uhr

Muscheid lobt Maskenverteilung im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der DGB-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz/Saar, Dietmar Muscheid, hat die Verteilung von rund fünf Millionen Masken an die Saarländer gelobt. „Das ist eine logistische Meisterleistung, das innerhalb weniger Tage auf die Beine zu stellen und die Verteilung hat auch geklappt. Respekt“, sagte Muscheid am Montag, zum Beginn der Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einen solchen Vorstoß oder wenigstens eine Debatte darüber hätte er sich auch für Rheinland-Pfalz gewünscht.