«Kuller, kuller, roll, roll!», rufen sie einander zu. In der Pfalz konkurrieren 25 Teams um den Meisterschaftstitel im Kuhlemurmeln. Die Spieler kommen aus dem ganzen Bundesgebiet.

Eine Murmel liegt bei der Deutschen Murmelmeisterschaft auf dem Gelände des ASV Weisenheim am Sand vor der Kuhle auf dem Spielfeld. Gespielt wird mit genormten Porzellankugeln mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Sechs Murmeln sind im Spiel. Ziel ist, sie in das Loch (eine Kuhle) auf dem drei Mal sechs Meter großen Feld zu befördern. (zu dpa: «Murmel-Meisterschaft in Rheinland-Pfalz beginnt») Foto: Uwe Anspach/DPA

Weisenheim am Sand (dpa) – Mit etwa 100 Teilnehmern hat die Deutsche Meisterschaft im Kuhlemurmeln im pfälzischen Weisenheim begonnen. Auf drei Plätzen aus rotem Sand, die aussehen wie Tennisplätze im Kleinformat, treten hier 25 Mannschaften mit je vier Spielern gegeneinander an. «Die Stimmung ist super gut, trotz des schlechten Wetters», sagte Helmut Müller, der erste Vorsitzende des ausrichtenden ASV Weisenheim am Sand. «Wir mussten ein bisschen umstrukturieren und Zelte über den Plätzen aufstellen, aber die Teilnehmer sind alle gut gelaunt.» Wie bei einer großen Familie gehe es bei dem Murmelturnier zu, sagte Müller.

Murmeln ist kein Kinderspiel

Die Teams kommen den Veranstaltern zufolge unter anderem aus Ostfriesland, Nordhessen und dem Erzgebirge. «Geklickert» wird in acht Gruppen mit genormten Porzellankugeln mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Sechs Murmeln sind im Spiel. «Drei weiß, drei gelb, damit man sie unterscheiden kann», erläuterte der Vorsitzende. Wer beim Murmeln an ein Kinderspiel denkt, wird hier eines Besseren belehrt: Der Altersdurchschnitt der Spieler liegt zwischen 40 und 50 Jahren. «Es ist ein Spiel für Erwachsene», betonte Müller. Aber es gebe auch jugendliche Spieler, die in die Mannschaften integriert würden. «Der Jüngste ist zehn bis zwölf Jahre alt.»

Ein Spiel kann bis zu einer halben Stunde dauern

Ziel des Spiels ist es, die Kugeln in das Loch auf dem drei mal sechs Meter großen Feld zu befördern. Zunächst werfen die Spieler die Kugeln, später können sie diese mit dem Zeigefinger in die Kuhle stoßen. Das Team mit zuerst neun Punkten gewinnt das Spiel. Ein Match dauert im Durchschnitt eine halbe Stunde. Müller weist aber auf eine Ausnahme hin: «Wenn die Kugel beim Anwurf außerhalb des Spielfeldes fliegt, ist das Spiel automatisch sofort verloren.» Später gelte das nicht mehr.

Es ist bereits die 27. Deutsche Meisterschaft im Kuhlemurmeln. Der ASV Weisenheim ist laut Müller aber erst im zweiten Jahr mit dabei. Der Sieger erhält eine Meisterschale als Wanderpokal, die ersten drei Mannschaften erhalten diesmal einen Pokal des ASV Weisenheim am Sand.