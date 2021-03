Mainz

Mündliche Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz gestartet

An den Gymnasien in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag für 13 000 junge Menschen die mündlichen Abiturprüfungen begonnen. Mit Ausnahme von Sport werden in allen Fächern Prüfungen abgelegt, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums mitteilte. Im Anschluss an die schriftlichen Prüfungen im Januar müssen die Abiturientinnen und Abiturienten nun noch in einem oder zwei Fächern ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Gespräch mit einer Prüfungskommission nachweisen.