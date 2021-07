Mainz

Mülltrennung und vegan: „Nachhaltige Schulen“ ausgezeichnet

Zwischen Ahrweiler, Montabaur und Speyer sind am Mittwoch 22 Schulen in Rheinland-Pfalz mit der Plakette „Nachhaltige Schule“ ausgezeichnet worden. Die Idee dazu entstand 2019 nach dem Start der Klimastreikbewegung „Fridays for Future“ als Initiative von Bildungsministerium und der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler. Die teilnehmenden Schulgemeinschaften mussten für die Auszeichnung nach vorgegebenen Kriterien eine bestimmte Punktzahl erreichen.