Mozartwochen Eifel zählten gut 1200 Besucher

Prüm/Bitburg (dpa/lrs) Die Klassikserie Mozartwochen Eifel hat in diesem Herbst mehr als 1200 Besucher angezogen. Fünf von insgesamt elf Konzerten seit Ende Oktober seien ausverkauft gewesen, teilten die Organisatoren in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Sonntag mit. Die Reihe wartete auf mit einer musikalischen Palette – von Kammermusik bis zum großen Konzert. Die Mozartwochen Eifel gingen am Samstagabend mit einem Sinfoniekonzert in Bitburg zu Ende.