Bernkastel-Kues

Motorradgruppe löst durch Abgaswolke wohl Tunnelsperrung aus

Eine Motorradgruppe hat im Landkreis Bernkastel-Wittlich wohl eine mehrstündige Tunnelsperrung ausgelöst. Durch die Abgase der Motorräder sei nach Zeugenaussagen die Brandmeldeanlage in dem Burgbergtunnel bei Bernkastel-Kues ausgelöst worden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Dadurch wurden die Schranken automatisch herabgelassen, so dass der Tunnel für zwei Stunden gesperrt war. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.