Longkamp

Motorradfahrerin prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Die 59-Jährige hatte am Samstagnachmittag in einer Kurve die Kontrolle über ihre Maschine verloren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch prallte sie mit ihrem Motorrad gegen die Leitplanke und stürzte auf die dahinterliegende Wiese. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.