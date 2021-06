Boppard

Motorradfahrer wird von Mähfahrzeug erfasst: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Waldesch im Kreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Er wurde von einem Mähfahrzeug erfasst, dessen Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete, wie die Polizei in Boppard mitteilte. Der Fahrer des Mähfahrzeugs blieb unverletzt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt.