Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 20:50 Uhr

Bausendorf

Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Auf regennasser Straße ist ein Motorradfahrer im Landkreis Bernkastel-Wittlich in einer Rechtskurve gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 53-Jährige aus dem Kreis Cochem-Zell sei „vermutlich auf Grund einer nicht angepassten Geschwindigkeit“ am Sonntag bei Bausendorf in die Böschung gerutscht, teilte die Polizei in Wittlich mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mehrere Zeugen des Unfalls leisteten dem 53-Jährigen Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte kamen.