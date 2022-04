Konz

Trier-Saarburg

Motorradfahrer weicht Auto aus und verletzt sich

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Trier-Saarburg bei einem Ausweichmanöver gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, beging ein an dem Vorfall beteiligter Autofahrer Unfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet das Auto auf der B51 zwischen Konz und Tawern in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der entgegenkommende Motorradfahrer den Angaben zufolge ausweichen – und stürzte.