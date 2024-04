Motorradfahrer verliert Kontrolle: Schwer verletzt

Ein Biker gerät in einer Kurve ins Rutschen. Mit schweren Verletzungen wird er in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Völklingen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall im Saarland ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor er am Samstag auf einer Landstraße bei Völklingen in einer scharfen Linkskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit seinem Motorrad ins Rutschen, stürzte und wurde auf einen Grünstreifen geschleudert. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

PM