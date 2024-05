Neustadt/Wied

Motorradfahrer verletzt sich schwer auf A3

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 Richtung Frankfurt am Main in Höhe Neustadt (Wied) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, kam die Maschine mit dem 71-Jährigen ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde er von seinem Motorrad geschleudert und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die Ursache ist bislang noch unklar.