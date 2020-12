Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 09:00 Uhr

Saarlouis

Motorradfahrer verletzt sich bei Überholmanöver schwer

Bei einem Überholmanöver hat sich ein 36 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann versucht ein Auto, das sich gerade rechts einordnete, auf der Autobahn 620 bei Saarlouis zu überholen. Dabei streifte er die Fahrerseite des Pkw und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin prallte er gegen die Leitplanke und kam auf der rechten Fahrspur zum Liegen. Schwerverletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde kurzzeitig voll gesperrt.