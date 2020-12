Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 09:10 Uhr

Leiwen

Motorradfahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag nahe Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) gegen eine Schutzplanke gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer zwischen der Kreuzung Büdlicherbrück und Leiwen ohne Fremdeinwirkung mit einer Schutzplanke kollidiert und dann über die Straße geschleudert. Warum er stürzte, war zunächst unklar. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Landstraße 148 wurde bis in den Abend gesperrt.