Bausendorf

Motorradfahrer stürzt in Bausendorf von Maschine

Ein Motorradfahrer ist in Bausendorf (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von seiner Maschine gestürzt und ins Krankenhaus gekommen. Wegen eines plötzlichen technischen Fehlers habe der 55 Jahre alte Mann am Dienstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Sturz habe er sich an der linken Schulter verletzt.