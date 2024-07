Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Wohnmobil

In einer langgezogenen Kurve gerät ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stößt dort mit einem Wohnmobil zusammen. Der 59-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Altenahr (dpa). Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil nahe Altenahr (Landkreis Ahrweiler) tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Landstraße 76 mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in den Grünstreifen geschleudert, wo er an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Der Fahrer des Wohnmobils erlitt einen Schock. Die L76 war mehrere Stunden gesperrt.