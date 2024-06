Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

In der Eifel krachen ein Motorrad und ein Auto ineinander. Die Ursache ist noch unklar. Der 68-Jährige erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Kaltenborn (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Eifel ums Leben gekommen. Der 68 Jahre alte Biker sei am Dienstag auf einer Bundesstraße in der Nähe von Kaltenborn (Kreis Ahrweiler) unterwegs gewesen, wie die Polizei in Adenau mitteilte. An der Einmündung einer Kreisstraße sei es dann zur Kollision mit dem Pkw gekommen. Am Steuer des Wagens saß den Angaben zufolge ein 53-Jähriger. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall zeitweise komplett gesperrt werden, ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären.

