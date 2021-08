Bendorf

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der 46-jährige Fahrer mit seiner Maschine in der Nacht zu Samstag in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.