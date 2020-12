Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 16:20 Uhr

Kerpen

Motorradfahrer schwerst verletzt

Bei einem Motorradunfall in der Eifel ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte an einer Landstraße bei Kerpen an einer Kreuzung ein Stopp-Schild missachtet und dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 55-Jährige aus dem Raum Trier wurde laut Polizei schwerst verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Traumazentrum geflogen. Auch der Autofahrer musste ins Krankenhaus.