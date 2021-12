Germersheim

Motorradfahrer sammeln Spenden für kranke Kinder

In Rheinland-Pfalz sind am Nikolaustag wieder als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer unterwegs gewesen, um Spenden für ein Heim für schwerkranke Kinder zu sammeln. Die Männer und Frauen waren am Montag 125 Kilometer in der Südpfalz – von Germersheim bis nach Speyer – unterwegs und verteilten mehr als 2000 Geschenkpäckchen an Schulen, Kitas und Seniorenheime. Damit wollten sie auf die Spendenaktion „Harley Davidson riding Santas“ aufmerksam machen.