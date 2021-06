Sienhachenbach

Motorradfahrer rutscht in den Straßengraben: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der B270 nahe Sienhachenbach (Kreis Birkenfeld) in den Straßengraben gerutscht und schwer verletzt worden. Zuvor sei der 61-Jährige am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf ein vorausfahrendes Motorrad aufgefahren, das abbiegen wollte und daher abbremste, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.