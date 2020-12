Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 10:00 Uhr

Haßloch

Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen: Drei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) sind drei Menschen verletzt worden. Der 57-jährige Fahrer des Motorrads hatte am Freitagabend auf der L 529 einen Lastwagen überholt, wie die Polizei mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn stieß sein Gefährt frontal mit dem Auto einer 62-jährigen Frau zusammen. Sowohl der Motorradfahrer als auch die beiden Insassen des Autos wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.