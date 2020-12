Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 17:30 Uhr

Grimburg

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Trier-Saarburg in einer Linkskurve frontal gegen die Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Sonntagmittag in der Nähe von Grimburg, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 51-Jährige in einem Pulk mit mehreren Motorradfahrern unterwegs, als er „vermutlich infolge von überhöhter Geschwindigkeit“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.