Motorradfahrer prallt beim Überholen gegen Lastwagen: tot

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Polizei-Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Überholvorgang ist ein Motorradfahrer in Speyer auf einen Lastwagen aufgefahren und tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige war am frühen Montagabend stadtauswärts hinter einem Sattelzug hergefahren. Als er den Lkw überholen wollte, prallte er aus noch unbekannten Gründen gegen den Auflieger des Sattelzuges, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.