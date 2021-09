Motorradfahrer ohne Führerschein stürzt und verletzt schwer

Linz am Rhein (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ohne gültigen Führerschein ist bei einem Sturz mit seiner Maschine in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, kam der 51-Jährige mit seinem Motorrad in einer Kurve wegen Unachtsamkeit und zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab, streifte eine Leitplanke und kollidierte dann mit einem Straßenschild. Bei dem Zusammenprall erlitt der Mann den Angaben zufolge schwere Verletzungen im Brustbereich. Zu seinem Glück sei er kurze Zeit später von Sanitätern eines vorbeifahrenden Rettungswagens gefunden und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Wie sich herausgestellt habe, besitze der Mann schon seit mehr als zehn Jahren keinen Führerschein mehr, teilte die Polizei mit.