Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Waldsee/Schifferstadt (dpa/lrs) – Ein 39 Jahre alte Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Morgen auf einer Kreisstraße zwischen Waldsee und Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) unterwegs. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin fuhr ihm entgegen und wollte auf einer Überführung nach links auf eine Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Kleinkraftradfahrer und stieß frontal mit ihm zusammen.

Der Mann erlitt den Angaben zufolge Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie mehrere offene Brüche am linken Arm und Bein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Am Auto entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro, an dem Kleinkraftrad von etwa 5000 Euro. Die Abfahrt und die Kreisstraße mussten gesperrt werden, um ein Gutachten erstellen zu können und mittels einer Polizei-Drohne Luftbilder zu machen.