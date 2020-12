Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 13:20 Uhr

Germersheim

Motorradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der B9 bei Germersheim gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in der Nacht zu Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen am Anfang eines Baustellenbereichs, in dem die Straße auf eine Spur verengt werde, frontal gegen eine Warnbake gefahren, teilte die Polizei in Germersheim mit.