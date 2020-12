Ludwigshafen

Motorradfahrer mit 179 km/h auf Autobahn geblitzt

179 Stundenkilometer statt 90: Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Motorradfahrer am Donnerstag über die Autobahn 650 bei Ruchheim (Ludwigshafen am Rhein) gerast. Der 23-Jährige sei einer Zivilstreife mit einem Videomessgerät aufgefallen, teilte die Autobahnpolizei am Donnerstagabend mit. Den Mann erwarteten 1200 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.