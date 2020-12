Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 22:30 Uhr

Saarburg

Motorradfahrer kommt bei Sturz ums Leben

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Trier-Saarburg tödlich verunglückt. Der 30-Jährige war zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer auf der Bundesstraße 51 zwischen Saarburg und Mettlach unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der andere Zweiradfahrer sei nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Dieser habe sich zunächst gewundert, wo sein Mitfahrer bleibe, habe dann gedreht und sei zurückgefahren.