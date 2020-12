Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 20:10 Uhr

Morbach-Haag

Motorradfahrer im Landkreis Bernkastel-Wittlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Morbach und Piesport (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 53 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag tödlich verletzt worden. Der Polizei Morbach zufolge war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf der K80 von der Fahrbahn abgekommen und in eine Schutzplanke geprallt. Er sei noch am Unfallort gestorben. Am Motorrad entstand Totalschaden, der sich laut Polizei etwa 7000 Euro belaufen dürfte. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei auch das Deutsche Rote Kreuz und ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt.