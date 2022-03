Bad Kreuznach

Motorradfahrer bietet Hilfe an und wird von Auto angefahren

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer hat in Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach) versucht, einem anderen Motorradfahrer zu helfen und ist selbst von einem Auto angefahren worden. Der Jugendliche erlitt am Sonntagabend schwere Verletzungen am Fuß, wie die Polizei mitteilte. Er hatte einen anderen Motorradfahrer gesehen, der mit seiner Maschine auf einem Grünstreifen stand, und bot ihm Hilfe an. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto vorbei und streifte den Jugendlichen. Der Autofahrer fuhr weiter und wird von der Polizei gesucht.