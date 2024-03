Rehlingen

Unfall

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verunglückt

Von dpa/lrs

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße in Rehlingen im Landkreis Saarlouis ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 49 Jahre alter Autofahrer am Morgen beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde der 34-Jährige tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge hoher Sachschaden. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, so die Polizei.