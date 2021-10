Maikammer/Edenkoben

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto südlich von Neustadt/Weinstraße schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 50 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt, wie die Polizei in Edenkoben am Samstag mitteilte. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 18.000 Euro.