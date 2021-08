Zweibrücken

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Zweibrücken von einem linksabbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken am Samstag mitteilte, hatte ein 68 Jahre alter Autofahrer den entgegenkommenden 31-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen übersehen. Der Motorradfahrer fuhr den Angaben zufolge gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Mann wurde mit Verdacht auf innere Blutungen ins Krankenhaus gebracht.