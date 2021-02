Eppelborn

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte den Mann beim Verlassen einer Grundstücksausfahrt möglicherweise übersehen, wie ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen sagte. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige blieb ersten Angaben zufolge unverletzt. Ein Gutachten soll den genauen Unfallhergang klären. Die „Saarbrücker Zeitung“ hatte über den Unfall am Samstag in Eppelborn-Dirmingen (Landkreis Neunkirchen) berichtet.