Bad Bergzabern

Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. Der 62-Jährige war nach Angaben der Polizei auf einer Landstraße zwischen Vorderweidenthal und Silz am Ausgang einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto eines 86-Jährigen zusammengestoßen. Die Verletzungen waren so schwer, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfall nun untersuchen.