Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. Zwei Menschen sind bei einem durch ein missglücktes Überholmanöver verursachten Unfall leicht verletzt worden. (Illustrationsfoto) (zu dpa: «Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt») Foto: Stefan Puchner/DPA

Kleinniedesheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Frankenthal am Sonntag mit.

Der 41-Jährige sei am Samstag auf einer Landstraße in der Nähe von Kleinniedesheim unterwegs gewesen, hieß es. Das Fahrzeug kam demnach aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge bestand keine Lebensgefahr.