Saarbrücken

Verkehr

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken ist am Dienstag ein Motorradfahrer sehr schwer verletzt worden. Der 72-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, am frühen Abend bestand aber keine Lebensgefahr mehr, wie die Polizei in Sulzbach mitteilte.